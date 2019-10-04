Сертификат на обустройство новой квартиры получила жительница Пермского края

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-04T07:30:33+03:00

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Покупатели квартир жилого комплекса «Intellect-квартал» с 1 июля по 31 августа приняли участие в акции «Кухня с техникой за покупку квартиры». Сертификат на сумму 250 тысяч рублей в магазине ИКЕА выиграла Любовь Астанина из Пермского края, квартиру в новостройке девелопера «Талан» она купила 31 июля.

– Ни разу ничего не выигрывала, никогда в жизни! Все только своим трудом. В данный момент нам нужен хороший диван, остальное, конечно, оставим для нужд новой квартиры. Живем в маленьком городе в Пермском крае, где нет перспектив для молодежи, поэтому квартиру покупали для своих детей. Сын уходит в армию, дочь учится в 10 классе, но через 2 года оба будут переезжать в Тюмень. В конце июля мы проехали 8 застройщиков, целый день ездили по строительным площадкам. Выбирали вместе с дочерью. Почему «Интеллект-квартал»? Понравился жилой комплекс, район, видно, как он развивается, напротив детский сад, школа, поликлиника. Дети молодые, у них пойдут свои дети – это очень удобно, – поделилась с нами Любовь.

Сертификатом в магазин ИКЕА победительница сможет воспользоваться в течение 5 лет с момента получения.

Для участия в акции «Кухня с техникой за покупку квартиры» организаторы установили только одно условие: заключить договор на покупку жилой недвижимости с 1 июля по 31 августа с застройщиком – компанией «Талан» – по ценам, действующим на момент заключения сделки. За всеми действующими акциями от федерального застройщика можно следить на официальном сайте тюмень.талан.рф.