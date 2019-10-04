СЕГОДНЯ 05:40 2019-10-04T05:40:50+03:00

На улице 50 лет Октября в Тюмени отключат светофоры. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 4 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Ватутина и Шаимский проезд, с 13.00 до 17.00 – на пересечении улиц Червишевский тракт и Баумана, с 9.30 до 17.00 – на пересечении улиц 50 лет Октября и Максима Горького, а также на улице 50 лет Октября в районе дома № 26. Кроме того, с 9.00 до 16.00 обесточат светофоры на пересечении улиц Авторемонтной и Механизаторов.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU