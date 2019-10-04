Тюменский рецидивист обворовывал пассажиров поездов, прикидываясь провожающим

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-04T08:05:49+03:00

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В Тюмени в начале июня этого в полицию начали поступать заявления пассажиров о кражах личного имущества во время стоянки поездов на железнодорожной станции. Оказалось, что там орудовал ранее неоднократно судимый 38-летний местный житель, мужчина задержан.

– Гражданин под видом провожающего во время стоянки пассажирского поезда на станции Тюмень заходил в вагоны поездов и похищал оставленные без присмотра вещи. Пользуясь отсутствием пассажиров и проводников и убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина совершал кражи сотовых телефонов, проверял карманы курток, забирая из кошельков деньги, банковские карты с бесконтактным способом оплаты. Украденным имуществом тюменец распоряжался по своему назначению, – рассказала пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

Выяснилось, что на счету подозреваемого семь доказанных эпизодов криминальной деятельности. Общий ущерб составил более 80 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в судебные органы для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU