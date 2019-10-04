Погода на 4 октября в Тюмени: почти лето

СЕГОДНЯ 05:00 2019-10-04T05:00:54+03:00

Дождя в этот день не будет

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Сегодня, 4 октября, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит +6, +7 градусов, днем потеплеет до 15 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +16. Вечером столбик термометра опустится до отметки +12 градусов. В этот день ожидается западный ветер, переходящий в юго-западный, 1-4 метра в секунду.

4 октября почитается память святого апостола Кондрата. Погода в этот день имеет огромное значение, поскольку какой погода бывала в этот день – такой она останется и в следующие четыре недели, то есть весь октябрь. Однако ясная погода в этот день в сочетании с северо-восточным ветром обещает и холодную зиму.

ИСТОЧНИК KP.RU