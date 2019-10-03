2019-10-03T16:07:29+03:00
Общество

Тюменцам предлагают отдать «лишний» дачный урожай малоимущим семьям

Местные жители могут поделиться продуктами с согражданами
Вадим Бегун
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Тюменцам предлагают отдать «лишний» дачный урожай малоимущим семьям. Фото - pixabay.com.Тюменцам предлагают отдать «лишний» дачный урожай малоимущим семьям. Фото - pixabay.com.
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Тюменцы могут помочь малоимущим семьям продуктами. Сгодится все, что растет на приусадебном участке.

– В целях оказания помощи малоимущим семьям на безвозмездной основе примем излишки продукции, выращенной на садовых и огородных участках: картофель, морковь, свеклу, лук, кабачки, тыквы, яблоки. Прием продукции будет осуществляться по адресу: улица Амурская, 150, с 9.00 до 17.00 с 7 по 11 октября, а также с 14 по 18 октября, – сообщили в региональном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья».

Там отметили, что дополнительную информацию можно получить в самом центре по телефону ответственного специалиста: 8-922-267-17-83.

СПРАВКА «КП»:

Центр «Семья» – социальное учреждение, предоставляющее целый комплекс социальных услуг, реализующее программы и проекты, успешно осуществляющее социальное проектирование. Основной целью деятельности является оказание комплекса социальных услуг семьям и детям, а также консультативной и методической поддержки специалистов отрасли «Социальная политика» и их дополнительное профессиональное образование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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