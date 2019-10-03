Юрий Чайка назначил нового прокурора Калининского округа Тюмени

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-03T14:50:20+03:00

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В Тюмени приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки Евгений Кондрашкин назначен прокурором Калининского административного округа. До назначения он трудился в должности Ишимского межрайонного прокурора.

Кондрашкин родился в 1977 году в Тюмени. В 22 года успешно окончил обучение в местном юридическом институте. В органы прокуратуры был принят в сентябре 2001 года. Сначала работал следователем прокуратуры Ленинского округа, затем – старшим следователем, заместителем прокурора округа. В ноябре 2006 года стал трудиться в должности прокурора Вагайского района, а с февраля 2011 – Ишимского межрайонного прокурора.

В пресс-службе ведомства отметили, что за время работы Евгений Кондрашкин показал себя инициативным, принципиальным, трудолюбивым сотрудником и хорошим специалистом. Мужчина неоднократно поощрялся прокурором области, ему досрочно был присвоен классный чин советник юстиции. Отметим, что прежний прокурор Денис Губский продолжает службу в аппарате прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU