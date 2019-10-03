Два ишимца до смерти забили в ванной и ограбили 79-летнюю пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:26 2019-10-03T14:26:07+03:00

Один из мужчин зашел в квартиру пострадавшей под предлогом проверки сантехники

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В Тюменской области предъявлено обвинение ранее судимым 30-летнему и 34-летнему жителям города Ишима. Мужчины решили ограбить пенсионерку, но ограбление она не пережила.

– Один из злоумышленников ранее оказывал услуги по замене сантехники пожилой женщине. Утром 27 сентября обвиняемые пришли к ней домой под предлогом проверки работы. Один из них позвал женщину в ванную комнату, там толкнул ее на пол и два раза ударил по голове. От полученных ран женщина вскоре скончалась. Далее преступники похитили 162 тысяч рублей, которые нашли в книге, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Позже они были злоумышленники были задержаны. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU