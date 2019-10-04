2019-10-04T06:20:55+03:00
Происшествия

Батареи, компрессоры, велосипеды: тюменец с весны обкрадывал строящиеся дома

По факту краж возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец разворовывал строящиеся дома. Фото - МО МВД РФ" Тюменский".Тюменец разворовывал строящиеся дома. Фото - МО МВД РФ" Тюменский".
Изменить размер текста:

В Тюменском районе мужчина обкрадывал строящиеся дома. С весны полицейские принимали сообщения от владельцев строений.

Накануне, 2 октября, сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего подозреваемого в одном из садоводческих обществ. Житель областного центра пытался украсть радиаторы отопления стоимостью более 90 тысяч рублей.

– По месту жительства задержанного обнаружено все украденное ранее имущество, среди которого есть туристические и автомобильные принадлежности, два велосипеда, электроинструменты, батареи, электрогенераторы, строительные материалы, компрессоры и многое другое. Предварительная сумма ущерба составила около миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе межмуниципального отдела полиции «Тюменский».

Подозреваемый признался в кражах и сообщил, что большинство из похищенного продавал. Чужое имущество он перевозил к себе домой в прицепе. По данным фактам возбуждено уголовное дело, тюменец может попасть в тюрьму на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дзюдоист из Тюмени завоевал серебро на первенстве мира
На улице 50 лет Октября в Тюмени отключат светофоры
Погода на 4 октября в Тюмени: почти лето
В День пожилого человека в Тюмени состоялся праздничный форум «На 55 с плюсом!»
В Тобольске состоится этап I регионального фестиваля любительских творческих коллективов
В Тюменской области бабушки 55+ научатся управлять самолётом
Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» даст синергетический эффект экономике региона
В Тюмени состоится второй специализированный форум «ИБ без границ»
В Тюменской области завершился этап регионального проекта «Школа волонтёра»
Приложение для пассажиров «Транспорт 72» пополнилось функционалом для слабовидящих
Правительство Тюменской области и «ТЭК-Торг» подписали соглашение о сотрудничестве
Тюменским предприятиям рассказали, зачем создан Портал поставщиков Тюменской области
В Тюмени наставники предпринимателей получили знания из мировой практики
Тюменцам предлагают отдать «лишний» дачный урожай малоимущим семьям
На улице Демьяна Бедного в Тюмени прорвало трубу