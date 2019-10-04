Батареи, компрессоры, велосипеды: тюменец с весны обкрадывал строящиеся дома

СЕГОДНЯ 06:20 2019-10-04T06:20:55+03:00

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В Тюменском районе мужчина обкрадывал строящиеся дома. С весны полицейские принимали сообщения от владельцев строений.

Накануне, 2 октября, сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего подозреваемого в одном из садоводческих обществ. Житель областного центра пытался украсть радиаторы отопления стоимостью более 90 тысяч рублей.

– По месту жительства задержанного обнаружено все украденное ранее имущество, среди которого есть туристические и автомобильные принадлежности, два велосипеда, электроинструменты, батареи, электрогенераторы, строительные материалы, компрессоры и многое другое. Предварительная сумма ущерба составила около миллиона рублей, – рассказали в пресс-службе межмуниципального отдела полиции «Тюменский».

Подозреваемый признался в кражах и сообщил, что большинство из похищенного продавал. Чужое имущество он перевозил к себе домой в прицепе. По данным фактам возбуждено уголовное дело, тюменец может попасть в тюрьму на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU