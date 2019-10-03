Могли причинить вред здоровью: тюменское кафе оштрафовано на 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-03T13:56:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Кафе «Веранда Family» (ООО «Долина»), которое находится в поселке Боровский, не прошло проверку прокуратуры. Проверяющие усмотрели там нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Выяснилось, что на момент проверки в холодильных камерах горячего цеха соусы, помидоры, огурцы, сыр, вскрытые банки с томатами и маринованным имбирем хранились без маркировочных ярлыков. Это несмотря на то, что срок их годности после вскрытия не должен превышать 24 часа.

– Сотрудники заведения не смогли предоставить сопроводительные документы, подтверждающие безопасность хачапури, соусов, лаваша и колбасы. Более того, на предприятии вообще не осуществлялась оценка качества полуфабрикатов, блюд, кулинарных изделий. Бракеражный журнал велся не в полном объеме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В отношении ООО «Долина» было возбуждено административное дело. Арбитражный суд региона подверг организацию штрафу в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU