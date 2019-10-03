2019-10-03T13:56:12+03:00
Общество

Могли причинить вред здоровью: тюменское кафе оштрафовано на 300 тысяч рублей

В заведения выявлены множественные нарушения законодательства
Вадим Бегун
Поделиться:
Кафе в поселке Боровский оштрафовали за множественные нарушения. Фото - 2Гис.Кафе в поселке Боровский оштрафовали за множественные нарушения. Фото - 2Гис.
Изменить размер текста:

Кафе «Веранда Family» (ООО «Долина»), которое находится в поселке Боровский, не прошло проверку прокуратуры. Проверяющие усмотрели там нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Выяснилось, что на момент проверки в холодильных камерах горячего цеха соусы, помидоры, огурцы, сыр, вскрытые банки с томатами и маринованным имбирем хранились без маркировочных ярлыков. Это несмотря на то, что срок их годности после вскрытия не должен превышать 24 часа.

– Сотрудники заведения не смогли предоставить сопроводительные документы, подтверждающие безопасность хачапури, соусов, лаваша и колбасы. Более того, на предприятии вообще не осуществлялась оценка качества полуфабрикатов, блюд, кулинарных изделий. Бракеражный журнал велся не в полном объеме, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В отношении ООО «Долина» было возбуждено административное дело. Арбитражный суд региона подверг организацию штрафу в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два ишимца до смерти забили в ванной и ограбили 79-летнюю пенсионерку
Хотел торговать ценными бумагами: тюменец лишился денег из-за мошенника
Казахстанское продукты «забраковали» тюменские таможенники на границе
Тюменец отправился в колонию за фиктивную регистрацию 35 мигрантов в однокомнатном доме
Тюменские врачи спасли женщину, которой отказали в помощи иностранные специалисты
Пенсионерка сломала ребра в аварии на улице Пархоменко в Тюмени
Тюменку, выложившую в «Одноклассники» видео с нецензурной бранью, оштрафовали
Бесправник сбил молодого человека на улице Закалужской в Тюмени
Мужчину, из-за которого тюменка перевернула авто на крышу, лишили прав
Тюменку, которая вывела людей из горящего здания, наградили благодарственным письмом
На фасаде появились трещины: в Тобольске экстренно расселяют жильцов аварийного дома
В Тюмени открыт офис премиального обслуживания клиентов «Сбербанк Первый»
Следователи проверят информацию о выписке тяжелобольного в Тюмени
«Благодаря ему я жива»: тюменка, получившая инфаркт на парковке ТЦ, принесла спасителю цветы
Уникальный воздуховод используют тобольские врачи для экстренного спасения жизни
Депутат Госдумы Николай Брыкин оценил предприятие по производству сыров в Казанском районе
Тюменцы наловили рыбы почти на миллион рублей