Хотел торговать ценными бумагами: тюменец лишился денег из-за мошенника

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-03T13:31:21+03:00

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39-летний тюменец лишился крупной суммы денежных средств. Мужчина заявил полицейским, что мошенник предложил ему торговать ценными бумагами, но что-то пошло не так.

– Потерпевшему на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы занятости. Под предлогом дополнительного заработка, а именно торговли ценными бумагами через интернет-приложение, мошенник завладел реквизитами банковской карты мужчины и похитил около 145 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюменской области Мария Новопашина.

В настоящее время стражи правопорядка проводят все необходимые мероприятия по установлению личности злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU