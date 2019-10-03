2019-10-03T13:31:21+03:00
Происшествия

Хотел торговать ценными бумагами: тюменец лишился денег из-за мошенника

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец лишился всех денег из-за мошенника. Фото - pixabay.com.Тюменец лишился всех денег из-за мошенника. Фото - pixabay.com.
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39-летний тюменец лишился крупной суммы денежных средств. Мужчина заявил полицейским, что мошенник предложил ему торговать ценными бумагами, но что-то пошло не так.

– Потерпевшему на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы занятости. Под предлогом дополнительного заработка, а именно торговли ценными бумагами через интернет-приложение, мошенник завладел реквизитами банковской карты мужчины и похитил около 145 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по Тюменской области Мария Новопашина.

В настоящее время стражи правопорядка проводят все необходимые мероприятия по установлению личности злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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