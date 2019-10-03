Пенсионерка сломала ребра в аварии на улице Пархоменко в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:50 2019-10-03T11:50:04+03:00

Тюменская пенсионерка пострадала в ДТП на Пархоменко. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

Виновник ДТП, в авто которого находилась пожилая женщина, не пропустил другую машину

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В Тюмени произошел дорожный инцидент, в результате которого пожилая женщина оказалась на больничной койке. Пассажирка травмировала ребра.

Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 2 октября, на перекрестке улиц Пархоменко и Ленинградской. Здесь в 20.35 столкнулись автомобили «Хендай» и «Киа». По предварительным данным, 31-летний водитель «Хендай» нарушил правила проезда перекрестка, не пропустив вторую иномарку. В результате ДТП 62-летняя пассажирка первого авто получила травму ребер.

– ГИБДД призывает водителей выбирать безопасную скорость и соблюдать очередность проезда на перекрестках. Непредставление преимущества проезда является одной из основных причин столкновений автомобилей в населенных пунктах, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что всего за вчерашний день в регионе произошло шесть ДТП, в них получили травмы 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU