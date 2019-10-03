Пенсионерка сломала ребра в аварии на улице Пархоменко в Тюмени
В Тюмени произошел дорожный инцидент, в результате которого пожилая женщина оказалась на больничной койке. Пассажирка травмировала ребра.
Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 2 октября, на перекрестке улиц Пархоменко и Ленинградской. Здесь в 20.35 столкнулись автомобили «Хендай» и «Киа». По предварительным данным, 31-летний водитель «Хендай» нарушил правила проезда перекрестка, не пропустив вторую иномарку. В результате ДТП 62-летняя пассажирка первого авто получила травму ребер.
– ГИБДД призывает водителей выбирать безопасную скорость и соблюдать очередность проезда на перекрестках. Непредставление преимущества проезда является одной из основных причин столкновений автомобилей в населенных пунктах, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что всего за вчерашний день в регионе произошло шесть ДТП, в них получили травмы 9 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU