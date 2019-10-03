2019-10-03T11:20:43+03:00
Происшествия

Бесправник сбил молодого человека на улице Закалужской в Тюмени

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются
Вадим Бегун
Поделиться:
Лишенный прав за пьяную езду мужчина сбил молодого человека в Тюмени. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Лишенный прав за пьяную езду мужчина сбил молодого человека в Тюмени. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
Изменить размер текста:

Накануне, 2 октября, около 20.00 на улице Закалужской в Тюмени автомобиль «Сузуки» сбил 23-летнего парня. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время выясняются.

– По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП он получил телесные повреждения. Известно, что 34-летний водитель ранее был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде, – сообщили подробности происшествия в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве рассказали об еще одном дорожном инциденте, произошедшем вчера. Так, на 257-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись «ВАЗ 21099», «Ивеко» и «Киа». 39-летний водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, он травмировал лицо и челюсть, а также вывихнул бедро. Пассажиры автомобиля корейской легковушки, две женщины 57-ми и 35-ти лет, госпитализированы с различными повреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионерка сломала ребра в аварии на улице Пархоменко в Тюмени
Тюменку, выложившую в «Одноклассники» видео с нецензурной бранью, оштрафовали
Мужчину, из-за которого тюменка перевернула авто на крышу, лишили прав
Тюменку, которая вывела людей из горящего здания, наградили благодарственным письмом
На фасаде появились трещины: в Тобольске экстренно расселяют жильцов аварийного дома
В Тюмени открыт офис премиального обслуживания клиентов «Сбербанк Первый»
Следователи проверят информацию о выписке тяжелобольного в Тюмени
«Благодаря ему я жива»: тюменка, получившая инфаркт на парковке ТЦ, принесла спасителю цветы
Уникальный воздуховод используют тобольские врачи для экстренного спасения жизни
Депутат Госдумы Николай Брыкин оценил предприятие по производству сыров в Казанском районе
Тюменцы наловили рыбы почти на миллион рублей