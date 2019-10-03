Бесправник сбил молодого человека на улице Закалужской в Тюмени

СЕГОДНЯ 11:03 2019-10-03T11:20:43+03:00

Лишенный прав за пьяную езду мужчина сбил молодого человека в Тюмени. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

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Накануне, 2 октября, около 20.00 на улице Закалужской в Тюмени автомобиль «Сузуки» сбил 23-летнего парня. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в настоящее время выясняются.

– По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП он получил телесные повреждения. Известно, что 34-летний водитель ранее был лишен водительского удостоверения за управление автомобилем в нетрезвом виде, – сообщили подробности происшествия в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве рассказали об еще одном дорожном инциденте, произошедшем вчера. Так, на 257-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись «ВАЗ 21099», «Ивеко» и «Киа». 39-летний водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу, он травмировал лицо и челюсть, а также вывихнул бедро. Пассажиры автомобиля корейской легковушки, две женщины 57-ми и 35-ти лет, госпитализированы с различными повреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU