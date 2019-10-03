2019-10-03T13:07:04+03:00
Общество

Казахстанское продукты «забраковали» тюменские таможенники на границе

Перевозчиков привлекли к административной ответственности
Вадим Бегун
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Тюменские таможенники не пустили казахстанское мясо в Россию. Фото - pixabay.com.Тюменские таможенники не пустили казахстанское мясо в Россию. Фото - pixabay.com.
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Тюменские таможенники пресекли 27 попыток незаконного ввоза свыше десяти тонн животноводческих и растениеводческих грузов из Казахстана. Продукция возвращена обратно, а перевозчики оштрафованы.

Более 282 тонн животноводческой и растениеводческой продукции проконтролировали в сентябре инспекторы тюменского Россельхознадзора на автодороге Ишим-Петропавловск. Партии продукции следовали автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан. Было пресечено 27 попыток незаконного ввоза свыше десяти тонн различных грузов грузов.

– Почти полторы тонны мяса, меда, куриного яйца, и молочной продукции перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность. Не допущено перемещение на территорию России более девяти тонн перца и винограда с недействительными фитосанитарными сертификатами, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что вся ввезенная с нарушениями продукция возвращена в Республику Казахстан. Перевозчики привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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