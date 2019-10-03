2019-10-03T09:49:00+03:00
Происшествия

На фасаде появились трещины: в Тобольске экстренно расселяют жильцов аварийного дома

Жители временно разместились в хостеле
Вадим Бегун
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В Тобольске ночью жителей пятиэтажки экстренно эвакуировали. Фото - соцсети.В Тобольске ночью жителей пятиэтажки экстренно эвакуировали. Фото - соцсети.
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В Тобольске экстренно расселяют аварийный дом, который находится на улице Октябрьской. Причиной этому стали трещины на фасаде здания.

Известно, что в опасной пятиэтажке на сегодняшний день проживают порядка 150 человек. Сам дом был признан аварийным еще в апреле прошлого года, но жители не стали покидать свои квартиры. Это несмотря на то, что на несущих стенах здания появились трещины, из них стали выпадать кирпичи. Тогда управляющая компания установила на трещинах маячки, которые фиксируют движение, и вот накануне вечером они сдвинулись.

Тоболяки, которых ночью эвакуировали, временно разместились в хостеле и у родственников. Полицейские, обеспокоенные возможным посягательством на чужое имущество, охраняют дом.

Сейчас власти Тобольска решают вопрос о переселении жильцов в постоянное жилье. В администрации пообещали в течение двух месяцев предоставить людям постоянные квартиры, пишет «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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