2019-10-03T09:25:24+03:00
Общество

В Тюмени открыт офис премиального обслуживания клиентов «Сбербанк Первый»

Вадим Бегун
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Фото - Западно-Сибирское отделение Сбербанка.Фото - Западно-Сибирское отделение Сбербанка.
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Западно-Сибирское отделение Сбербанка открыло офис премиального обслуживания клиентов «Сбербанк Первый». Новый офис расположен в Тюмени по адресу ул. Рижская, д.61. Его общая площадь составляет порядка 600 кв. м. Офис «Сбербанк Первый» предоставляет клиентам полный спектр банковских услуг и уровень обслуживания премиум-класса. Здесь расположены четыре переговорных комнаты для конфиденциальных бесед, зона встречи и ожидания с доступом в интернет, индивидуальные сейфы для хранения ценностей, кабинеты специалистов банка.

Офис отличает стильный дизайн интерьера, выполненный в концепции «Сбербанк – банк первых». Каждая переговорная комната и зона ожидания посвящены уникальной личности, которая своей профессиональной деятельностью привнесла огромный вклад в развитие страны - космонавту Юрию Гагарину, дирижёру Владимиру Спивакову, артистке балета Майе Плисецкой, хоккеисту Владиславу Третьяку, футболисту Льву Яшину.

- Это второй офис премиального обслуживания в Тюмени. В офисах представлены современные возможности для реализации любых финансовых задач в сочетании с особым уровнем комфорта. За каждым клиентом закреплен персональный менеджер – финансовый помощник, который помогает управлять личными финансами. Мы надеемся, что новый офис станет точкой притяжения бизнес-сообщества города и области, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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