Следователи проверят информацию о выписке тяжелобольного в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-03T09:00:59+03:00

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Тюменские следователи займутся проверкой информации о выписке тяжелобольного молодого человека из нейрохирургического центра в Тюмени. Мать парня записала видеоролик с обвинениями врачей и распространила его по социальным сетям.

– Начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одном из медицинских центров, расположенных на территории города Тюмени, врачи выписали пациента, находящегося в тяжелом состоянии. Доводы, изложенные в информации средств массовой информации, будут проверены, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что в целях объективной оценки ситуации будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, мать Артемия Михайлова, которому поставлен диагноз «опухоль головного мозга», записала видеообращение, в котором раскритиковала действия врачей по отношению к ее сыну. Женщина утверждает, что сначала медики нейрохирургического центра обнадежили ее, а спустя два месяца заявили, что делать операцию не будут. По ее словам, Артемий уже почти ничего не видит и не ходит.

ИСТОЧНИК KP.RU