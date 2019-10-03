«Благодаря ему я жива»: тюменка, получившая инфаркт на парковке ТЦ, принесла спасителю цветы

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-03T08:37:03+03:00

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В Тюмени у местной жительницы Лины Гриценюк случился инфаркт прямо на парковке торгового центра. На ее счастье, рядом оказался квалифицированный специалист, благодаря которому женщина осталась жива.

В день происшествия, 5 сентября, Гриценюк поехала на своей машине в торговый центр «Вояж». Подъезжая к парковке, она почувствовала резкую боль в груди, но смогла удержать управление и припарковаться. Женщина обратилась за помощью к женщине, которая вышла из соседнего авто. Ее муж оказался заведующим операционным блоком стационара медико-санитарной части «Нефтяник» Алексеем Нуриевым, который оперативно отвез пострадавшую в больницу. В ОКБ №1 тюменке, у которой случился инфаркт, сделали операцию. А недавно ее выписали из больницы.

– Благодаря Алексею Борисовичу я осталась жива, а мои дети не остались без матери. На следующий день мы созванивались, он узнал, что у меня все хорошо и пожелал скорейшего выздоровления. Я благодарю Бога, что он встретился на моем пути в тот день, – рассказывает Лина Гриценюк. Сегодня, 3 октября, тюменка пришла в МСЧ «Нефтяник» на утреннюю планерку докторов, чтобы поблагодарить своего спасителя, вручив букет цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU