2019-10-03T07:45:19+03:00
Экономика

Депутат Госдумы Николай Брыкин оценил предприятие по производству сыров в Казанском районе

н выразил надежду на то, что сыр из Ильинки будет продаваться по всей России
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Депутат Госдумы Николай Брыкин оценил предприятие по производству сыров в Казанском районеДепутат Госдумы Николай Брыкин оценил предприятие по производству сыров в Казанском районе
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Депутат Государственной Думы Николай Брыкин в рамках региональной недели вчера, 2 октября, работал в Казанском районе Тюменской области. На базе отдыха «Боровлянка» в этот день открылся районный туристический слёт «Кубок Главы Казанского муниципального района». Мероприятие – традиционное и проводится девятый год подряд.

Николай Брыкин открыл слёт и поздравил участников с праздником здорового образа жизни, пожелал им отличных результатов, хорошего настроения и оптимизма. В свою очередь глава Казанского района Татьяна Богданова отметила уникальность слёта, который объединяет людей разных возрастов и профессий. В 2019 году участие в соревнованиях впервые приняла команда Пограничной службы ФСБ России, которая отличается широкими практическими навыками и высоким профессионализмом.

Также депутат Госдумы посетил фермерское хозяйство Максима Панова в с. Ильинка. Это предприятие, созданное братьями Пановыми, не просто производит высококачественное молочное сырьё, но и проводит весь цикл производства до получения разнообразных сортов сыра. Известные фермеры поделились секретами сыроварения и обсудили с депутатом актуальные вопросы малого предпринимательства в сфере АПК.

Николай Гаврилович оценил высокое качество продукта и купил в хозяйстве четыре головы сыра, который больше всего ему понравился. Он выразил надежду на то, что сыр из Ильинки будет продаваться по всей России, замещая импортный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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