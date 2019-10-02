Александр Моор: в Тюменской области накоплен опыт по обеспечению людей качественной питьевой водой

2 Окт. 22:17 2019-10-02T22:17:03+03:00

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В Тюменской области накоплен позитивный опыт работы по обеспечению людей качественной питьевой водой. Об этом заявил губернатор Александр Моор, подчеркнув, что чистая питьевая вода – один из важнейших показателей качества жизни людей.

- В регионе ведётся целенаправленная работа по реализации регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология», и эта работа будет продолжаться, - отметил глава региона.

По его словам, накопленный за 15 лет опыт поможет в реализации регионального проекта «Чистая вода». Он свидетельствует о том, что задача по обеспечению людей качественной питьевой водой наиболее эффективно решается при помощи механизма государственно-частного партнерства, с привлечением обладающих необходимыми компетенциями инвесторов.

Реализация программы – важная теме для обсуждения в ходе практически каждой рабочей поездки главы региона в муниципалитеты. Например, недавно было принято решение о расширении водоочистных сооружений в Вагае. До конца года в сёлах Бердюгино и Зиново Ялуторовского района установят блочно-модульные сооружения. Также в Сладковском районе ускорится проектирование и строительство второй очереди водоочистных сооружений, там же проложат новые сети водоснабжения. К централизованному водоснабжению планируется дополнительно подключить 17 населённых пунктов.

- До конца 2019 года нам предстоит подписать концессионное соглашение о развитии централизованной системы водоснабжения в Тюменском районе. Первыми чистую воду получат жители поселка Каскара. А в целом к 2024 году возможность подключиться к централизованному водоснабжению появится у 22 тысяч жителей района, - подчеркнул глава региона.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», сегодня почти 90% населения Тюменской области уже обеспечены чистой питьевой водой. Причем 20% жителей региона получили эту возможность за последние 15 лет, сообщили в пресс-службе главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU