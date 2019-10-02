В Тюменской области обсудили реализацию региональных цифровых проектов

СЕГОДНЯ 21:49 2019-10-02T21:49:39+03:00

Все они входят в национальный проект «Цифровая экономика»

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Заседание комиссии по цифровому развитию Тюменской области состоялось 1 октября под председательством заместителя губернатора региона Владимира Сысоева. Главным вопросом на повестке стало обсуждение хода реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика»: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» и «Кадры для цифровой экономики».

По словам Владимира Сысоева, основная цель заседания – координация усилий всех заинтересованных сторон, приоритизация задач и обсуждение проблемных вопросов, которые возникают при реализации проектов в сфере цифровой экономики. Владимир Владимирович также призвал членов комиссии принимать активное участие в генерации идей, способствующих развитию региона как ИТ-центра.

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич представила доклад о реализации региональных проектов и рассказала, какие результаты достигнуты на сегодняшний день. В свою очередь директор центра информационных технологий Тюменской области Артур Усманов рассказал о планах по развитию геопортала Тюменской области. Члены комиссии активно обсудили стратегию развития ресурса, в т.ч. внедрения на базе него успешных отечественных и зарубежных практик применения геоданных.

Учитывая актуальные задачи, которые стоят перед Тюменской областью в рамках ведомственного проекта Минстроя РФ «Умный город», к согласованию предложили концептуальную схему реализации проекта в Тюменской области.

Кроме того, в ходе заседания были озвучены результаты и планы цифрового развития сферы здравоохранения Тюменской области до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU