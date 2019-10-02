2019-10-02T21:49:39+03:00
Экономика

В Тюменской области обсудили реализацию региональных цифровых проектов

Все они входят в национальный проект «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области обсудили реализацию региональных цифровых проектовВ Тюменской области обсудили реализацию региональных цифровых проектов
Изменить размер текста:

Заседание комиссии по цифровому развитию Тюменской области состоялось 1 октября под председательством заместителя губернатора региона Владимира Сысоева. Главным вопросом на повестке стало обсуждение хода реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Цифровая экономика»: «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» и «Кадры для цифровой экономики».

По словам Владимира Сысоева, основная цель заседания – координация усилий всех заинтересованных сторон, приоритизация задач и обсуждение проблемных вопросов, которые возникают при реализации проектов в сфере цифровой экономики. Владимир Владимирович также призвал членов комиссии принимать активное участие в генерации идей, способствующих развитию региона как ИТ-центра.

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич представила доклад о реализации региональных проектов и рассказала, какие результаты достигнуты на сегодняшний день. В свою очередь директор центра информационных технологий Тюменской области Артур Усманов рассказал о планах по развитию геопортала Тюменской области. Члены комиссии активно обсудили стратегию развития ресурса, в т.ч. внедрения на базе него успешных отечественных и зарубежных практик применения геоданных.

Учитывая актуальные задачи, которые стоят перед Тюменской областью в рамках ведомственного проекта Минстроя РФ «Умный город», к согласованию предложили концептуальную схему реализации проекта в Тюменской области.

Кроме того, в ходе заседания были озвучены результаты и планы цифрового развития сферы здравоохранения Тюменской области до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области госпиталь для ветеранов развивает гериатрическое направление
В нижнем посаде Тобольска начнётся поэтапная реконструкция историко-архитектурных памятников
В Тюменской области впервые состоялся зональный чемпионат по футболу роботов
Работы на объектах программы «Тобольск – 2020» идут полным ходом
В микрорайоне «Тура» в Тюмени открылся новый корпус детского сада №36
В микрорайоне «Ямальский – 2» в Тюмени открылся новый детский сад «Умка»
В Тобольском и Вагайском районах увеличат финансирование строительства автодорог
В Тюменской области до конца 2019 года отремонтируют более 500 километров дорог
Тюменские предприятия планируют поставлять продукцию в Армению
Мужчине, снесшему на грузовике пешеходный переход под Тюменью, грозит лишение свободы
Автомобиль сбил юного мопедиста на тюменской трассе: мальчик находится в больнице
Тюменская улица станет носить имя погибшего при исполнении полицейского
МегаФон знает, как привлечь абонентов – компьютерными играми