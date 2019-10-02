В Тюменской области госпиталь для ветеранов развивает гериатрическое направление

СЕГОДНЯ 21:29 2019-10-02T21:29:19+03:00

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В госпитале для ветеранов войн Тюменской области оказывают медицинскую помощь ветеранам и пожилым людям. Основная цель работы специализированного учреждения – увеличение продолжительности жизни и улучшение качества жизни людей старшего поколения. Эти постулаты заложены в региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Здравоохранение».

В своей структуре госпиталь имеет стационар на 95 коек и поликлинику. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, последние два года госпиталь активно развивает гериатрическое направление деятельности. Сегодня в стационаре развёрнуто 60 коек гериатрического профиля, 35 – терапевтического. В среднем за год в госпитале получают лечение 2,5 человек. С января по август 2019 года в стационаре пролечили 1441 пациента, 1296 из которых старше 60 лет.

В стационаре работают физиотерапевтические кабинеты, два массажных кабинета. Пациенты получают пятиразовое сбалансированное диетическое питание, которые включает в себя разнообразный набор продуктов (овощи, фрукты и мясо). Осматривают пациентов врачи смежных специальностей – невролог, психотерапевт, эндокринолог, кардиолог, хирург, уролог, офтальмолог, отоларинголог, гинеколог и др.

Для пациентов с когнитивными расстройствами с 2018 года в стационаре оказывают психотерапевтическую помощь в рамках «Школы памяти». В этом году её посетили 180 человек.

В 2018 году здесь обновлены аппараты ЭКЗ, стоматологические кабинеты, зубопротезная лаборатория, средства реабилитации для маломобильных пациентов. Заменена вся мебель в палатах и кабинетах.

ИСТОЧНИК KP.RU