2019-10-02T21:16:20+03:00
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В нижнем посаде Тобольска начнётся поэтапная реконструкция историко-архитектурных памятников

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В нижнем посаде Тобольска начнётся поэтапная реконструкция историко-архитектурных памятниковВ нижнем посаде Тобольска начнётся поэтапная реконструкция историко-архитектурных памятниковФото: Татьяна Коркина
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В 2020 году в нижнем посаде Тобольска начнётся поэтапная реконструкция историко-архитектурных памятников. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, у нижнего посада города большой потенциал: раньше он был основной частью древней столицы Сибири, и там находится огромное количество памятников истории и архитектуры. Многие из них нуждаются в реставрации.

- Уверен, что после восстановления этих исторических зданий у Тобольска откроется второе дыхание в развитии туризма, - приводит слова главы региона пресс-служба губернатора.

Реставрация историко-архитектурных памятников требует значительных финансовых и временных затрат. Проблема в том, что некоторые старинные здания находятся в федеральной собственности, другие – в частной, третьи – в региональной. Принято решение действовать поэтапно, взаимодействуя с федеральными структурами и используя механизм государственно-частного партнёрства.

- Мы планируем отреставрировать, вернуть к жизни и наполнить интересным для тоболяков и гостей города содержанием здания, которые сформируют вокруг Базарной площади большой и красивый историко-архитектурный ансамбль. Разработка проекта уже идет, - отметил Александр Моор.

Глава региона также подчеркнул, что в Тобольске уже много сделано для восстановления историко-архитектурного наследия. По его словам, активная и системная работа в этом направлении будет продолжаться. К практической реализации проекта реконструкции Базарной площади планируется приступить уже в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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