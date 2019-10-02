СЕГОДНЯ 20:44 2019-10-02T20:44:42+03:00

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Запланированные работы на объектах программы «Тобольск-2020» идут полным ходом. Об этом рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев во время рабочей поездки губернатора Александра Моора в Тобольский район. Программа реализуется совместными усилиями правительства Тюменской области, городской администрации и компании «СИБУР».

В конце прошлого года распоряжением губернатора региона из областного бюджета выделены средства на капремонт бассейнов в нескольких детских садах Тобольска. Сегодня строители завершили работы в микрорайоне №9 в детском саду №51. Строители отремонтировали кровлю, помещение бассейна, внутренние инженерные системы и теплый переход. С открытием бассейна в детсаду продолжат реализацию основных направлений регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и «Спорт – норма жизни» проекта «Демография».

Максим Афанасьев отметил, что до конца 2019 года запланированы к открытию ещё четыре объекта. В первой декаде октября специальная комиссия оценит качество выполненных работ. В её состав войдут представители общественности и родительского комитета.

Осмотрев здание детского сада и отремонтированного бассейна, Александр Моор подчеркнул, что такая позиция власти к приёму социальных объектов – правильная.

- Главное для нас – это мнение детей и родителей, которые пользуются этой инфраструктурой. Когда мы видим позитивные эмоции ребят, занимающихся спортом, их счастливые глаза, это лучшая оценка всей работы, - подчеркнул глава региона.

Отметим, что до конца 2019 года в рамках программы «Тобольск-2020» планируется закончить капремонт шести спортзалов в трёх городских школах. Ожидается открытие школы и детсада в микрорайоне №15, второго корта ледового дворца «Кристалл» и центра зимних видов спорта на базе стадиона «Тобол», сообщает пресс-служба регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU