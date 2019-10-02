В Тобольском и Вагайском районах увеличат финансирование строительства автодорог

СЕГОДНЯ 19:51 2019-10-02T19:51:36+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл на прошлой неделе совещание с участием представителей администрации Тобольска. Глава региона обсудил основные вопросы социально-экономического развития Тобольского района, в т.ч. проекты, которые требуют финансирования из областного бюджета.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, в Тобольском районе сегодня реализуется большая программа замены устаревших социальных объектов (ФАПов, домов культуры и школ) на современные модульные здания. Например, в 2020 году в пяти населённых пунктах района планируется установить модульные ФАПЫ. Также в следующем году планируется заменить деревянные школы в деревнях Епанчина и Чебурга на современные модули, построить в деревне Хмелева школу с использованием проекта повторного применения (строящейся школы в с. Горнослинкино Уватского района). Большое внимание на совещании уделили вопросам ЖКХ и состояния дорог.

По словам Александра Моора, состояние автомобильных дорог для Вагайского и Тобольского района – важный вопрос, учитывая, что между населёнными пунктами большая протяжённость.

- Сегодня здесь один из самых невысоких процентов дорог в твердом исполнении. Есть запрос от жителей этих районов по улучшению дорожной сети. С началом реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» как раз на региональные дороги сделан основной акцент, - подчеркнул глава региона.

Александр Моор также отметил, что при формировании бюджета на 2020 год для Вагайского и Тобольского районов предусмотрены средства на дорожное строительство выше, чем среднегодовое финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU