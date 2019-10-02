СЕГОДНЯ 19:34 2019-10-02T19:34:13+03:00

В Тюменской области до конца 2019 года отремонтируют более 500 километров дорог Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменской области продолжается. Как сообщили в Главном управлении строительства региона, на сегодняшний день полностью завершены работы в Заводоуковском городском округе, Исетском, Упоровском и Ялуторовском районах. В общей сложности там отремонтировали более 45 километров региональных дорог.

В других районах области работы продлятся до конца дорожного сезона, то есть до середины октября. Всего в этом году запланированы работы на 407 объектах: на 34 объектах региональных дорог в агломерации (63,2 км) и на 167 объектах региональных дорог протяженностью 314,1 км.

В рамках национального проекта общая протяжённость ремонта в 2019 году составит более 500 километров. Региональную дорожную сеть планируется привести в нормативное состояние с 61,72% до 61,92%.

Напомним, этим летом была отремонтирована автодорога «Подъезд к п. Андреевский», завершён ремонт на шести километрах дороги Тюмень – Каменка – граница Свердловской области. Завершён ремонт участков дороги Тюмень – Нижняя Тавда, Московский – Дербыши, Богандинский – Червишево – Чаплык. В Аромашевском районе заменили пучинистый грунт на дороге «Подъезд к д. Вагина». На участке дороги «Голышманово – Аромашево» в Голышмановском районе работы тоже полностью завершены. В Ишимском районе обновили дорожное полотно подъезда к д. Мезенка, в Викуловском районе отремонтирован двухкилометровый участок дороги «Нововяткино – Балаганы – Заборка».

ИСТОЧНИК KP.RU