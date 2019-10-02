2019-10-02T15:05:08+03:00
Общество

МегаФон знает, как привлечь абонентов – компьютерными играми

Вадим Бегун
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Фото - МегаФон.Фото - МегаФон.
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Оператор стал партнером мирового производителя компьютерных игр Blizzard Entertainment. Теперь абоненты МегаФона получили доступ к самым популярным в мире играм: Diablo, Overwatch и World of Warcraft. Эксперты считают, что это привлечет к оператору новых клиентов.

Сервис «МегаФон.Игры» объединил геймеров страны на одной площадке, здесь можно со счета мобильного телефона оплатить услуги сервиса Battle.net и приобрести цифровые копии игр со скидной.

Пользователей также ждет бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах. Впереди – приток клиентов самых разных возрастов, полагают эксперты телекома.

Абоненты-геймеры, низколояльные к своим операторам и легкие на подъем, заинтересуются предложением, полагает генеральный директор ИАА «TelecomDaily» Денис Кусков. «Выпустив на рынок «МегаФон.Игры» с доступом и скидками на самые популярные в мире игры, МегаФон привлечет и переманит к себе большое количество молодежной аудитории и людей постарше, до этого лояльных к другим операторам связи», – добавляет он.

– Геймерское сообщество стало одним из главным драйвером продаж продвинутых цифровых продуктов и сервисов. Производители оборудования отметили, что в России по итогам 2018 года рост потребления геймерских решений вырос на 30-40%, и 2019 год обещает сохранить высокие темпы роста. Причем теперь геймеры предпочитают не только ПК и консоли, но и мобильные устройства. Уже есть игровые смартфоны – например, ASUS ROG Phone, – добавил Сергей Вильянов, IT-эксперт.

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