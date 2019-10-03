2019-10-03T07:44:48+03:00
Происшествия

Тюменцы наловили рыбы почти на миллион рублей

Дело о незаконной добыче осетров и стерлядей передано в суд
Вадим Бегун
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Тюменцы незаконно выловили краснокнижную рыбу. Фото - pixabay.com.Тюменцы незаконно выловили краснокнижную рыбу. Фото - pixabay.com.
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В Увате направлено в суд уголовное дело в отношении двух жителей поселка Першино. Мужчины обвиняются в незаконной добыче ценных водных биологических ресурсов. Ими нанесен ущерб, оцененный в 990 тысяч рублей.

– Рано утром 11 июня этого года в нерестовый период мужчины на лодке с помощью сети на реке Иртыш поймали три стерляди и шесть сибирских осетров. Полицейские, которые как раз проводили там рейд, на берегу задержали браконьеров с поличным, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, добавив, что сибирский осетр занесен в Красную книгу России, его добыча повсеместно запрещена.

В настоящее время значительно увеличена такса за незаконный вылов одного экземпляра сибирского осетра и стерляди. Она составляет 160 456 рублей за одного осетра и 4 572 рубля за один экземпляр стерляди независимо от их размера и веса. Таким образом, своими действиями браконьеры причинили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму более 990 тысяч рублей.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Уватский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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