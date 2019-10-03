Уникальный воздуховод используют тобольские врачи для экстренного спасения жизни
В Тобольске на специальном манекене медики отработали навыки по использованию уникального надгортанного воздуховода второго поколения. Он изготовлен из термопластического прозрачного материала и представляет собой точный слепок гортаноглотки. Благодаря этому изделие анатомично располагается в полости рта пациента, не вызывая смещения или сдавливания.
– Этот один из самых современных способов оказания скорой медицинской помощи, который позволяет в считанные секунды восстановить проходимость дыхательных путей без каких-либо хирургических вмешательств и дополнительного оборудования, например, без проведения трахеотомии или использования ларингоскопа при бессознательных состояниях, комах, травмах и других тяжелых состояниях пациента, – прокомментировал пресс-секретарь Областной больницы №3 города Тобольска Дмитрий Уженцев.
По его словам, медицинское изделие нового поколения находится на оснащении всех бригад учреждения. В настоящее время процедура восстановления дыхательных путей очень востребована.
ИСТОЧНИК KP.RU