2019-10-03T08:13:02+03:00
Здоровье

Уникальный воздуховод используют тобольские врачи для экстренного спасения жизни

Инструмент приготовлен из термопластика
Вадим Бегун
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Уникальный воздуховод используют тобольские врачи для экстренного спасения жизни. Фото - Дмитрий Уженцев.Уникальный воздуховод используют тобольские врачи для экстренного спасения жизни. Фото - Дмитрий Уженцев.
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В Тобольске на специальном манекене медики отработали навыки по использованию уникального надгортанного воздуховода второго поколения. Он изготовлен из термопластического прозрачного материала и представляет собой точный слепок гортаноглотки. Благодаря этому изделие анатомично располагается в полости рта пациента, не вызывая смещения или сдавливания.

– Этот один из самых современных способов оказания скорой медицинской помощи, который позволяет в считанные секунды восстановить проходимость дыхательных путей без каких-либо хирургических вмешательств и дополнительного оборудования, например, без проведения трахеотомии или использования ларингоскопа при бессознательных состояниях, комах, травмах и других тяжелых состояниях пациента, – прокомментировал пресс-секретарь Областной больницы №3 города Тобольска Дмитрий Уженцев.

По его словам, медицинское изделие нового поколения находится на оснащении всех бригад учреждения. В настоящее время процедура восстановления дыхательных путей очень востребована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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