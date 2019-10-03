Тюменский таксист расплатился в магазине оставленной в авто картой клиента

СЕГОДНЯ 06:20 2019-10-03T06:20:54+03:00

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В заводоуковский отдел полиции позвонила встревоженная местная жительница. Женщина сообщила, что кто-то похитил с ее банковской карты 15 тысяч рублей.

– В день происшествия потерпевшая ехала в такси и обронила свою банковскую карту в авто. Пропажу она обнаружила, когда на ее мобильный телефон пришло смс-сообщение о списании денежных средств. Полицейским удалось установить личность подозреваемого, им оказался водитель такси, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Мужчина был задержан, свою вину он отрицать не стал и признался в содеянном. Похищенной картой таксист воспользовался в продуктовом магазине. Возбуждено уголовное дело. Тюменцу грозит штрафа до 120 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU