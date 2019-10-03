2019-10-03T05:40:51+03:00
Общество

На Червишеском тракте в Тюмени отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
Поделиться:
На Червишеском тракте в Тюмени отключат светофоры.На Червишеском тракте в Тюмени отключат светофоры.
Изменить размер текста:

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Запольной и Достоевского, с 13.00 до 16.00 – на пересечении улиц Осипенко и Немцова, а также на пересечении улиц Профсоюзной и 50 лет Октября. Кроме того, с 13.00 до 17.00 обесточат светофоры в районе школы № 69 по Червишескому тракту и на пересечении Червишевского тракта и улицы Ставропольской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на 3 октября в Тюмени: утром и вечером дождь
Александр Моор: Борис Щербина внёс неоценимый вклад в развитие Тюменской области
Александр Моор: в Тюменской области накоплен опыт по обеспечению людей качественной питьевой водой
В Тюменской области обсудили реализацию региональных цифровых проектов
В Тюменской области госпиталь для ветеранов развивает гериатрическое направление
В нижнем посаде Тобольска начнётся поэтапная реконструкция историко-архитектурных памятников
В Тюменской области впервые состоялся зональный чемпионат по футболу роботов
Работы на объектах программы «Тобольск – 2020» идут полным ходом
В микрорайоне «Тура» в Тюмени открылся новый корпус детского сада №36
В микрорайоне «Ямальский – 2» в Тюмени открылся новый детский сад «Умка»
В Тобольском и Вагайском районах увеличат финансирование строительства автодорог
В Тюменской области до конца 2019 года отремонтируют более 500 километров дорог
Тюменские предприятия планируют поставлять продукцию в Армению
Мужчине, снесшему на грузовике пешеходный переход под Тюменью, грозит лишение свободы
Автомобиль сбил юного мопедиста на тюменской трассе: мальчик находится в больнице
Тюменская улица станет носить имя погибшего при исполнении полицейского
МегаФон знает, как привлечь абонентов – компьютерными играми