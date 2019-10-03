На Червишеском тракте в Тюмени отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:40 2019-10-03T05:40:51+03:00

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 3 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Запольной и Достоевского, с 13.00 до 16.00 – на пересечении улиц Осипенко и Немцова, а также на пересечении улиц Профсоюзной и 50 лет Октября. Кроме того, с 13.00 до 17.00 обесточат светофоры в районе школы № 69 по Червишескому тракту и на пересечении Червишевского тракта и улицы Ставропольской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU