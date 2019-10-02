2019-10-02T16:04:50+03:00
Происшествия

Мужчине, снесшему на грузовике пешеходный переход под Тюменью, грозит лишение свободы

Материалы дела переданы в суд
Вадим Бегун
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Мужчину, снесшего на грузовике пешеходный переход под Тюменью, могут посадить в тюрьму. Фото - соцсети.Мужчину, снесшего на грузовике пешеходный переход под Тюменью, могут посадить в тюрьму. Фото - соцсети.
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В Тюмени направлено в суд уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Мужчина на грузовике снес пешеходных перед под Тюменью.

– Днем 17 мая этого года молодой человек принял заказ на перевозку вагона-бытовки из села Каскара в областной центр. Вагон был погружен на автомобиль «Дэу Новус» с установленной на нем стрелой манипулятора. На 21-ом километре трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск водитель, проезжая под модульным пешеходным переходом, зацепил стрелой переход, в результате чего он обрушился. Размер ущерба, причиненного ФКУ «Уралуправавтодор», составил более 5 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

По данному уголовному делу утвержден обвинительный акт, материалы дела направлены мировому судье. Тюменцу грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или двухлетние исправительные работы. Однако ему могут ограничить свободу на один год или вовсе ее лишить – также на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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