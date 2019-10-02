Попала молния: спасатели тушили условный пожар на Антипинском НПЗ

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-02T14:19:28+03:00

В городе проходит второй этап штабной тренировки по гражданской обороне

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Тюменские спасатели тушили условный пожар на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. По легенде учений, в результате грозового разряда, попавшего в крышу одного из резервуаров с нефтью, произошел взрыв, после которого загорелась нефть.

– Первым к месту аварии прибыл дежурный караул завода «Пожарная часть-1». Руководитель тушения пожара незамедлительно дал распоряжение установить технику на пожарные гидранты и подать воду на охлаждение соседних резервуаров. Затем на территорию завода прибыли пожарные подразделения 32-го отряда ФПС по Тюменской области. На месте условной ЧС создается штаб пожаротушения. Совместными силами огнеборцы останавливают распространение «пожара» и приступают к его ликвидации, посредством организации пенной атаки, – рассказали подробности «операции» в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

После ликвидации «пожара» подразделения Центра аварийно-спасательных и экологических операций провели сбор нефтепродуктов. По окончанию тактико-специальных учений были подведены итоги, на которых все участники данного мероприятия получили удовлетворительную оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU