Автоинспекторы рассказали о самых аварийных улицах Тюмени

СЕГОДНЯ 07:01 2019-10-03T07:01:03+03:00

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Кольцевая развязка улиц Федюнинского и Мельникайте - в топе самых аварийных мест в этом году в Тюмени. Здесь произошло девять столкновений автомобилей, наезд на препятствие и на пешехода.

– Семь ДТП зафиксировано на улице Максима Горького, 45, у торгово-развлекательного центра «Гудвин». В них пострадали 11 человек, в том числе пешеход, перебегавший улицу вне пешеходного перехода. По 5 дорожных инцидентов произошло на перекрестках улиц Щербакова и Тимуровцев, а также Малышева и Тобольский тракт, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В этом году всего на улицах областного центра автоинспекторы зафиксировали двенадцать аварийных мест, где произошло три и более дорожно-транспортных происшествий. В ведомстве отмечают, что по итогам 2018 года их было более пятидесяти. Там также добавили, что в прошлом году году одними из аварийных в Тюмени были перекрестки улиц Щербакова и Мелиораторов, Первомайской и Ленина, где произошло десять и девять ДТП соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU