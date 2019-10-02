В Тюмени хозяйка квартиры напала с ножом на арендатора

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-02T14:43:59+03:00

Тюменка чуть не зарезала мужчину, который снимал у нее квартиру. Фото - pixabay.com.

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В Тюмени местная жительница ранила ножом мужчину. До инцидента потерпевший снял у своей обидчицы комнату в квартире.

– Тюменка, являясь собственницей квартиры, сдала одну из жилых комнат в аренду семейной паре. Вечером к хозяйке квартиры пришел приятель и они все вместе устроили застолье. В результате распития алкогольных напитков между двумя мужчинами произошел конфликт. Защищая позицию своего гостя, хозяйка квартиры нанесла ножевое ранение в брюшную полость арендатору комнаты, причинив ему тяжкий вред здоровью, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина, добавив, что свидетели случившегося вызвали скорую помощь и позвонили в полицию.

Позже стражи правопорядка задержали безработную 51-летнюю подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело, тюменке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU