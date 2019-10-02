2019-10-02T15:45:05+03:00
Происшествия

Автомобиль сбил юного мопедиста на тюменской трассе: мальчик находится в больнице

Сейчас выясняется, как подросток оказался один на дороге
Вадим Бегун
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На тюменской трассе сбили мопедиста. Фото - ГИБДД Тюменской области.На тюменской трассе сбили мопедиста. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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Накануне, 1 октября, в 20.00 на 71-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе автомобиль «Тойота» наехал на мопед. Оказалось, что двухколесным транспортом управлял 11-летний мальчик

– По предварительным данным, автомобиль наехал на мопед, который двигался в попутном с ним направлении. Габаритные огни на мопеде не горели. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил тяжелую травму ноги, он доставлен в тюменскую больницу. Водитель иномарки, 61-летняя жительница Тобольска, получила ушиб. В настоящее время сотрудники выясняется, как ребенок в вечернее время один оказался на федеральной трассе, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции Тюменской области.

В ведомстве рассказали об еще одном дорожном инциденте, произошедшем вчера. Так, 19.45 на улице Лиственной, 38 в поселке Московский автомобиль «Киа» сбил 63-летний мужчина. По предварительным данным, он переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил различные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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