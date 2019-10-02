Возвращение в 90-е: два опасных рецидивиста обокрали тюменца в подъезде

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-02T13:30:06+03:00

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В Тюмени двое неизвестных ограбили мужчину. Оказалось, что это не единственное преступление рецидивистов: до этого они залезли в машины других местных жителей.

– Вечером 23 сентября в подъезде многоквартирного дома по улице Николая Зелинского к потерпевшему подошли двое мужчин. Неизвестные потребовали отдать имеющееся при себе ценное имущество. Опасаясь физической расправы, он отдал злоумышленникам телефон и банковские карты. Подозреваемых удалось задержать накануне. В ходе обыска по месту их жительства обнаружены похищенные банковские карты. А вот смартфон они успели сбыть в ломбард, а деньги потрать, – рассказала пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.

Позже выяснилось, что это не единственное их преступление. Так, мужчины ночью проникали в иномарки, похищая документы, ноутбук и инструменты. В отношении ранее судимых 32-ух и 35-летнего фигурантов возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU