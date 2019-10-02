2019-10-02T13:30:06+03:00
Происшествия

Возвращение в 90-е: два опасных рецидивиста обокрали тюменца в подъезде

По фактам грабежа и краж возбуждены уголовные дела
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени грабители в подъезде напали на мужчину. Фото - Федор Косарев.В Тюмени грабители в подъезде напали на мужчину. Фото - Федор Косарев.
Изменить размер текста:

В Тюмени двое неизвестных ограбили мужчину. Оказалось, что это не единственное преступление рецидивистов: до этого они залезли в машины других местных жителей.

– Вечером 23 сентября в подъезде многоквартирного дома по улице Николая Зелинского к потерпевшему подошли двое мужчин. Неизвестные потребовали отдать имеющееся при себе ценное имущество. Опасаясь физической расправы, он отдал злоумышленникам телефон и банковские карты. Подозреваемых удалось задержать накануне. В ходе обыска по месту их жительства обнаружены похищенные банковские карты. А вот смартфон они успели сбыть в ломбард, а деньги потрать, – рассказала пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.

Позже выяснилось, что это не единственное их преступление. Так, мужчины ночью проникали в иномарки, похищая документы, ноутбук и инструменты. В отношении ранее судимых 32-ух и 35-летнего фигурантов возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменская улица станет носить имя погибшего при исполнении полицейского
МегаФон знает, как привлечь абонентов – компьютерными играми
В Тюмени хозяйка квартиры напала с ножом на арендатора
Попала молния: спасатели тушили условный пожар на Антипинском НПЗ
К Международному дню ДЦП сайты компании перешли на доброшрифт
Иностранные студенты построят общежитие из доширака в Тюмени
В Тюмени машина задела двухлетнюю девочку: водитель уехал с места ДТП
Райффайзенбанк и Mastercard запускают программу лояльности для малого бизнеса
Цифровые таланты получили гранты на развитие умных решений
Несколько тюменских семей переехали из аварийного жилья в новостройки
Чиновники Тюмени борются с заторами на улице Юрия Семовских
Тюменцам дали возможность узаконить самовольно занятые земельные участки
Участок федеральной трассы в Тюменской области сдали на месяц раньше срока
Улицу Полевую в Тюмени откроют после ремонта в середине ноября
В кинотеатре «Премьер» состоится премьера программы «Канны-2019: короткий метр»
Тюменская чиновница четыре года брала взятки за проведение концертов
«Пионер» и «Кванториум» приглашают подростков в «Кампус молодежных инноваций»
Сказочный бульвар появился в тюменском микрорайоне
В Тюменской области назначен новый прокурор
У двух мужчин в Тюмени выявили рак груди
Депутат Госдумы Николай Брыкин поcетил Сорокинский район