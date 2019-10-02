2019-10-02T13:54:39+03:00
Общество

К Международному дню ДЦП сайты компании перешли на доброшрифт

Вадим Бегун
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Фото - МегаФон.Фото - МегаФон.
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К Международному дню церебрального паралича – 2 октября – в России был создан особый шрифт, получивший название «Доброшрифт». Он станет символом объединения вокруг идеи поддержки детей с ДЦП, вдохновит людей на помощь.

Церебральный паралич – наиболее распространенная причина инвалидности в детском возрасте. 17 миллионов человек в мире живут с таким диагнозом, а еще 350 миллионов тесно связаны с ребенком с ДЦП.

В рамках флэшмоба авторы проекта предложили на один день поменять привычные шрифты на Доброшрифт. Проект призван показать, что дети с ДЦП могут творить и создавать, несмотря на то, что каждая буква дается им с трудом. А если помочь им в реабилитации – они смогут еще больше.

Доброшрифт как продукт творчества детей станет полезным и применимым везде, где встречается текст. Крупные компании подключились к акции и уже поменяли шрифты на своих сайтах. Так, новое оформление можно заметить, открыв интернет-страницы Яндекса или МегаФона.

– На участие в акции нас вдохновил фонд «Подарок ангелу». Мы использовали Доброшрифт на нашем сайте и в оформлении официальных групп соцсетей. Это поможет привлечь внимание к проблеме детей с ДЦП и расскажет, где можно больше узнать о героях проекта и оказать поддержку детям, – отметили в пресс-службе МегаФона.

Поддержать детей просто – на сайте доброшрифт.рф каждый может сделать пожертвование, которое пойдет на реабилитацию детей с ДЦП, почитать истории всех детей, написавших символы шрифта, а также приобрести товары или стикеры для соцсетей с Доброшрифтом и скачать его для использования за благотворительный взнос.

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