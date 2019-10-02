Тюменцам дали возможность узаконить самовольно занятые земельные участки

СЕГОДНЯ 10:51 2019-10-02T10:51:05+03:00

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Жители Тюменской области смогут приобрести в личную собственность самовольно занятые участки. Это стало возможно благодаря вступившему в силу две недели назад федеральному закону об уточнении границ земельных участков.

– У граждан появляется возможность узаконить в рамках проведения комплексных кадастровых работ фактически используемые земельные участки, если их площадь превышает указанную в ЕГРН на величину не более предельного минимального размера участка, установленного местной администрацией. Если минимальный размер не установлен – не более, чем на 10 процентов от площади, указанной в ЕГРН, – пояснили в пресс-службе Тюменской кадастровой палаты.

В ведомстве отметили, что узаконить «лишние» метры возможно лишь в том случае, если участок используется в этих границах более 15 лет, на него нет посягательств со стороны соседей и претензий органов власти. О порядке оформления земли можно узнать в управлении Росреестра по Тюменской области по телефону для консультаций 555-858 и в Тюменской кадастровой палате по телефону для справок 259-001.

ИСТОЧНИК KP.RU