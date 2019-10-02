2019-10-02T11:19:52+03:00
Общество

Чиновники Тюмени борются с заторами на улице Юрия Семовских

На выезде с областного центра установят новый дорожный знак
Вадим Бегун
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Тюменские чиновники пытаются бороться с заторами на выезде из города.Тюменские чиновники пытаются бороться с заторами на выезде из города.
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Схема движения при выезде с улицы Юрия Семовских на федеральную дорогу «Иртыш» изменится с 21 октября. Здесь установят дорожный знак «Движение направо», разрешающий только правый поворот при выезде на трассу.

По информации ФКУ «Уралуправтодор», о новой схеме движения водителям, помимо знака, просигнализируют светофоры в виде стрелок, указывающих направо. Разворот можно будет выполнить на транспортной развязке обхода Тюмени.

– Схема дорожного движения была изменена по просьбе Главного управления строительства Тюменской области. Ожидается, что такая мера позволит ликвидировать заторы на улице Юрия Семовских, – сообщили в компании.

Там добавили, что сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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