Чиновники Тюмени борются с заторами на улице Юрия Семовских
Схема движения при выезде с улицы Юрия Семовских на федеральную дорогу «Иртыш» изменится с 21 октября. Здесь установят дорожный знак «Движение направо», разрешающий только правый поворот при выезде на трассу.
По информации ФКУ «Уралуправтодор», о новой схеме движения водителям, помимо знака, просигнализируют светофоры в виде стрелок, указывающих направо. Разворот можно будет выполнить на транспортной развязке обхода Тюмени.
– Схема дорожного движения была изменена по просьбе Главного управления строительства Тюменской области. Ожидается, что такая мера позволит ликвидировать заторы на улице Юрия Семовских, – сообщили в компании.
Там добавили, что сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора» 8-800-200-63-06.
ИСТОЧНИК KP.RU