2019-10-02T10:26:46+03:00
Общество

Участок федеральной трассы в Тюменской области сдали на месяц раньше срока

Работы должны были завершиться 20 октября
Вадим Бегун
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Десять километров федеральной тюменской трассы капитально отремонтировали. Фото - ФКУ "Уралуправтодор".Десять километров федеральной тюменской трассы капитально отремонтировали. Фото - ФКУ "Уралуправтодор".
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В Тюменской области капитально отремонтированы десять километров федеральной трассы «ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск». Работы, в ходе которых специалисты уложили новое дорожное покрытие и привели в порядок трубы, завершены почти на месяц раньше установленного срока

Участок трассы стал соответствовать параметрам третьей категории. Благодаря строительству дополнительных полос движения в местах затяжных уклонов увеличилась пропускная способность участка.

– Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 2,7 километров одностороннего барьерного ограждения, 327 сигнальных столбиков, более 50 дорожных знаков, нанесена горизонтальная дорожная разметка, – рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

По информации компании, в целом на автодорогу «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в этом году пришелся наибольший объем работ. Стало известно, что до конца октября планируется ввести в строй после ремонта мосты через реки Туртас и Выя, а также путепровод через железную дорогу на 492-м километре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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