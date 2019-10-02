2019-10-02T09:50:49+03:00
Звезды

В кинотеатре «Премьер» состоится премьера программы «Канны-2019: короткий метр»

Впервые в России можно будет увидеть лучшие каннские работы 2019 года со всего мира
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В кинотеатре «Премьер» состоится премьера программы «Канны-2019: короткий метр»В кинотеатре «Премьер» состоится премьера программы «Канны-2019: короткий метр»
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В тюменском кинотеатре «Премьер» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63) сегодня, 2 октября, состоится показ короткометражных фильмов «Канны-2019: короткий метр». Впервые в России можно будет увидеть лучшие каннские работы 2019 года из Франции, Японии, Израиля, Венгрии и даже Албании. Все короткометражки будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

Первый показ состоится 2 октября в 19:30. Приобрести билеты можно по ссылке на официальном сайте кинотеатра. Подробнее о проекте можно узнать по адресу в группе во «Вконтакте».

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