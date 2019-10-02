2019-10-02T15:24:25+03:00
Общество

Тюменская улица станет носить имя погибшего при исполнении полицейского

Ранее капитан был посмертно награжден орденом Мужества
Вадим Бегун
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Тюменская улица станет носить имя погибшего при исполнении полицейского. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.Тюменская улица станет носить имя погибшего при исполнении полицейского. Фото - пресс-служба управления МВД по Тюменской области.
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Одну из улиц Тюмени назовут в честь погибшего при исполнении капитана полиции Виктора Тимофеева. Это состоялось благодаря инициативе совета ветеранов органов внутренних дел.

– Капитан полиции Тимофеев во время спецоперации в Дагестане в мае 2016 года шел, прикрывая себя и товарищей штурмовым щитом. В ходе штурма квартиры, где, предположительно, укрывались подозреваемые в особо тяжких преступлениях, Виктор Николаевич получил ранение в бедренную артерию, но щит не опустил. Истекая кровью, он отстреливался и прикрывал броней своих раненых товарищей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

После ликвидации бандитов сослуживцы доставили Виктора в больницу, где мужчина скончался прямо на операционном столе от кровопотери. Бойца посмертно наградили орденом Мужества. Родные героя выразили благодарность за то, что имя их мужа, отца и сына не будет забыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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