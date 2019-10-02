«Пионер» и «Кванториум» приглашают подростков в «Кампус молодежных инноваций»
В осенние каникулы в Тюмени запустится профильная смена Кампус для детей, интересующихся дисциплинами технической направленности. На площадке кампуса предлагаются новые форматы коммуникаций, где ребята в рамках профильной смены приобретут необходимые им навыки. На базе Дворца творчества и спорта «Пионер» (Челюскинцев,46) и детского технопарка «Кванториум» (пр.Геологоразведчиков,6а) с 26 октября по 4 ноября свои двери для подростков 12-17 лет откроет профильная смена Хакатон «URBANO».. В течении 10 дней дети в сопровождении наставников будут разрабатывать идеи проектов для создания технологичного, экологичного города будущего.
Цель обучения направлена на содействие первичной профессиональной ориентации участников смены в сфере инженерных профессий (математика, информатика, цифровые технологии) посредством создания модульной системы.
Программа смены включает в себя образовательные модули:
Сквозные:
- математика;
- Agile & scrum.
Индивидуальные модули:
- «Робототехника»;
- «Прототипирование»;
- «3D карта местности»;
- «Аддитивные технологии»;
- «VR/AR»; «Интернет вещей»;
- «Искусственный интеллект»;
- «Проектирование транспортно-логистических систем»;
- «Социальные медиа»;
- «Аэротакси».
А ещё ребят ждут эксперименты, тренинги, интерактивные лекции, геймификационные задачи, практикумы, видео и онлайн-обучение/VR, кейс-обучение, трекеры, работа с индивидуальными чек-листами, тимбилдинги, челленджи, флеш-мобы, акции, и многое другое под руководством опытных наставников.
К концу смены дети смогут планировать, координировать, прослеживать результаты своей деятельности, что позволит заложить отличный фундамент для карьерного роста в будущем.
Итогом смены станет готовый проект в сфере информатики, цифровых технологий или технического творчества, в котором лидерские качества, умения и навыки будущих успешных кадров проявятся в полной мере, послужат импульсом для развития и процветания нашего общества, города, области, страны.
- Очень важно не бояться пробовать себя в разных направлениях, искать те сферы профессиональной деятельности, где работа приносит удовольствие и понимание, что здесь ты можешь сделать что-то полезное и важное для людей, города, страны в целом. Проекты, подобные «Кампусу молодёжных инноваций» дают подростку такую возможность, и я надеюсь, что таких проектов в области будет появляться все больше, - отметила депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.
Для участия в профильной смене необходимо подать заявку на сайте до 6 октября 2019 года. Дополнительную уточняющую информацию можно получить по телефону +7(3452)29-03-31.