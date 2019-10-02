В Тюменской области назначен новый прокурор

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-02T08:49:10+03:00

Президент подписал указ о назначении в понедельник, 30 сентября

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Указом президента России старший советник юстиции Владислав Московских назначен прокурором Тюменской области. Находиться на посту он будет в течение пяти лет.

По информации пресс-службы прокуратуры Тюменской области, Владислав Викторович Московских родился в 1981 году Свердловске. С 1998 по 2003 годы обучался в Уральской государственной юридической академии. Службу в органах прокуратуры проходит с 2002 года, последовательно занимая должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора Кировского района города Екатеринбурга, заместителя прокурора Октябрьского района, а после – прокурора Чкаловского района.

С 1 апреля 2016 года трудился в должности заместителя прокурора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU