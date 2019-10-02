Тюменская чиновница четыре года брала взятки за проведение концертов

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-02T09:37:34+03:00

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В Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Заводоуковского городского округа. Женщина обвиняется в получении взяток.

– Чиновница, занимая должность председателя комитета по культуре администрации Заводоуковского района, а затем заместителя главы городского округа, систематически предлагала предпринимателю передавать ей вознаграждение. В свою очередь, она помогала ему заключать договоры на проведения концертов, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Получение взяток экс-чиновница поставила на поток. Так, деньги ей передавали и два руководителя некоммерческих организаций в целях заключения с ними договоров на оказание услуг по повышению квалификации. Еще одна предпринимательница давала взятки за заказы на оформление сцен Домов культуры и клубов. Всего злоумышленница с марта 2015 года по апрель 2019-го получила взяток на общую сумму более 2,4 миллионов рублей.

В настоящее время женщина находится под домашним арестом. Материалы уголовного дела направлены в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU