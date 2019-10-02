У двоих мужчин в Тюмени выявили рак груди

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-02T08:25:21+03:00

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В Тюменской области зарегистрированы два случая заболеванием раком молочной железы. Мужчины и не подозревали, что тоже могут страдать от этой патологии.

– Дело в том, что у мужчин тоже есть молочная железа, просто она находится в зачаточном состоянии. Раз есть орган, значит, теоретически, он может болеть. Обычно это мужчины достаточно пожилого возраста, когда у них снижается уровень мужских гормонов, но есть и исключения, – рассказал врач-хирург, заведующий онкологическим отделением №1 «Медицинского города» Олег Царев.

По его словам, сильная половина человечества очень редко страдают от данной патологии. Так, по мировой статистике, на 100 заболевших раком молочной железы женщин встречается лишь один мужчина.

По информации пресс-службе медицинского учреждения, рак молочной железы, выявленный на ранней стадии, лучше подается эффективному лечению. Врачи настоятельно рекомендуют всем женщинам проходить ежегодный профилактический осмотр молочных желез, а после 40 лет – маммографию один раз в два года.

ИСТОЧНИК KP.RU