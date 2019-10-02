2019-10-02T08:25:11+03:00
Политика

Депутат Госдумы Николай Брыкин поcетил Сорокинский район

Там он провёл личный приём граждан и встретился с главой района
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Депутат Госдумы Николай Брыкин побывал с рабочей поездкой в Сорокинском районеДепутат Госдумы Николай Брыкин побывал с рабочей поездкой в Сорокинском районе
Изменить размер текста:

Депутат государственной Думы Николай Брыкин посетил Сорокинский район Тюменской области в рамках региональной недели. Там он встретился с главой района Александром Агеевым, с которым обсудил вопросы развития агропромышленного комплекса и привлечения инвесторов в сельское хозяйство.

В Сорокинском музейно-историческом центре состоялась встреча Николая Брыкина с представителями районного Совета ветеранов. Они выдвинули инициативу установить в селе Большое Сорокино памятник танку Т-34, который участвовал в боях во времена Великой Отечественной войны. Средства в размере 150 тысяч рублей на строительство боевой машины собрали сами жители района по инициативе Ефросиньи Малаховой ещё в 1943 году.

На встрече с ветеранами присутствовал правнук Ефросиньи Малаховой – Андрей Малахов.

Николай Брыкин в Сорокинском районе

Николай Брыкин в Сорокинском районе

Отметим, что в рамках рабочего визита Николай Брыкин провёл личный приём граждан. К депутату по различным вопросам обратилось шесть человек. По итогам приёма депутат государственной Думы принял решение оказать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А именно: купить бытовую технику для пенсионерки, провести водопровод, газификацировать муниципалитет и решить миграционный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У двоих мужчин в Тюмени выявили рак груди
В Тюмени почтут память жертв политических репрессий
Тюменских школьников и студентов ждут на олимпиаде Национальной технологической инициативы
В ГИБДД обеспокоены аварийностью на тюменских трассах
Украл и выкинул: тоболяк может сесть в тюрьму на пять лет хищение велосипеда
На улице Максима Горького в Тюмени отключат светофоры
Погода на 2 октября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
Заводуковский городской округ – в числе победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика»
В Тюменской области состоится экологическая акция «Чистый лес»
Тюменцы предпенсионного возраста могут бесплатно получить новую специальность
В Тюменской области подвели итоги VII Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи в РФ
На Тюменском цифровом форуме обсудят оказание услуг в электронном виде
Работодатели Тюменской области за 8 месяцев 2019 года опубликовали более 22 тысяч вакансий
Тюменских социальных предпринимателей ждут на региональном этапе Всероссийского конкурса
В Тюменской области стартовал уникальный проект для инвесторов
Тюменцам предлагают пожаловаться о невыплате заработной платы
Водителю фургона, сбившему на «зебре» тюменку, «светит» два года тюрьмы
Тело закопал в лесу: тюменец убил знакомого бизнесмена лопатой и обворовал
Подрядчики, «замуровавшие» тюменца в собственном доме, ответили на его жалобы
«МегаФон ТВ». Смотреть - не пересмотреть!
В Тобольске с поезда сняли пассажира, который буянил и употреблял в вагоне наркотики