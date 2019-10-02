Депутат Госдумы Николай Брыкин поcетил Сорокинский район

СЕГОДНЯ 08:15 2019-10-02T08:25:11+03:00

Там он провёл личный приём граждан и встретился с главой района

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Депутат государственной Думы Николай Брыкин посетил Сорокинский район Тюменской области в рамках региональной недели. Там он встретился с главой района Александром Агеевым, с которым обсудил вопросы развития агропромышленного комплекса и привлечения инвесторов в сельское хозяйство.

В Сорокинском музейно-историческом центре состоялась встреча Николая Брыкина с представителями районного Совета ветеранов. Они выдвинули инициативу установить в селе Большое Сорокино памятник танку Т-34, который участвовал в боях во времена Великой Отечественной войны. Средства в размере 150 тысяч рублей на строительство боевой машины собрали сами жители района по инициативе Ефросиньи Малаховой ещё в 1943 году.

На встрече с ветеранами присутствовал правнук Ефросиньи Малаховой – Андрей Малахов.

Николай Брыкин в Сорокинском районе

Отметим, что в рамках рабочего визита Николай Брыкин провёл личный приём граждан. К депутату по различным вопросам обратилось шесть человек. По итогам приёма депутат государственной Думы принял решение оказать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А именно: купить бытовую технику для пенсионерки, провести водопровод, газификацировать муниципалитет и решить миграционный вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU