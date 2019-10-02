Депутат Госдумы Николай Брыкин поcетил Сорокинский район
Депутат государственной Думы Николай Брыкин посетил Сорокинский район Тюменской области в рамках региональной недели. Там он встретился с главой района Александром Агеевым, с которым обсудил вопросы развития агропромышленного комплекса и привлечения инвесторов в сельское хозяйство.
В Сорокинском музейно-историческом центре состоялась встреча Николая Брыкина с представителями районного Совета ветеранов. Они выдвинули инициативу установить в селе Большое Сорокино памятник танку Т-34, который участвовал в боях во времена Великой Отечественной войны. Средства в размере 150 тысяч рублей на строительство боевой машины собрали сами жители района по инициативе Ефросиньи Малаховой ещё в 1943 году.
На встрече с ветеранами присутствовал правнук Ефросиньи Малаховой – Андрей Малахов.
Николай Брыкин в Сорокинском районе
Отметим, что в рамках рабочего визита Николай Брыкин провёл личный приём граждан. К депутату по различным вопросам обратилось шесть человек. По итогам приёма депутат государственной Думы принял решение оказать помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. А именно: купить бытовую технику для пенсионерки, провести водопровод, газификацировать муниципалитет и решить миграционный вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU