2019-10-02T07:13:15+03:00
Общество

Тюменских школьников и студентов ждут на олимпиаде Национальной технологической инициативы

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских школьников и студентов ждут на олимпиаде Национальной технологической инициативыТюменских школьников и студентов ждут на олимпиаде Национальной технологической инициативыФото: Татьяна Коркина
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Всероссийская олимпиада кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) приглашает к участию тюменских школьников и студентов. В нашем регионе олимпиада реализуется для развития научного и практического интерес к сфере информационно-коммуникационных технологий среди студентов и школьников. Эти цели лежат в основе регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», который реализуется в Тюменской области в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Главная цель олимпиады – познакомить юные дарования с миром новых технологий, дать карьерные ориентиры и развить востребованные в современно мире навыки. Участники, которые увлечены техническим прогрессом и инженерией, получают актуальные знания и возможность применить их на практике.

Учеников с 8 по 11 классы ждут 28 инженерных направлений, 16 из которых рекомендованы Российским советом олимпиад школьников. Победители получат 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету и преимущества при поступлении в ведущие российские инженерные вузы. Сначала состоятся два дистанционных отборочных тура (индивидуальный предметный и командный) и поездка в финал, где командам предстоит решить реальную технологическую задачу на настоящем оборудовании. Регистрация проходит до 30 октября.

Школьники 5-7 классов могут принять участие в олимпиаде КД НТИ Junior, которая проводится впервые в 2019 году при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Это пять технологических направлений: один дистанционный отборочный и финалы по всей России с практическими заданиями, которые придётся решить при помощи современной техники. Победители олимпиады станут участниками проектных смен и хакатонов «Практики будущего», а также получат бонусы в основном треке для старшеклассников. Заявки принимаются по ссылке до 20 октября.

Подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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