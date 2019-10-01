В Тюменской области состоится экологическая акция «Чистый лес»

СЕГОДНЯ 21:28 2019-10-01T21:28:31+03:00

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Во всех лесничествах Тюменской области, в рамках национального проекта «Экология», проходит Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!», которую проводит Федеральное агентство лесного хозяйства. Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, мероприятие проводится для привлечения особого внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России.

В числе мероприятий акции – посадка леса, очистка от мусора, уходы за посадками леса, сбор лесных семян, лекции и другие просветительские мероприятия. Ключевое мероприятие по уборке леса от мусора и повалившихся деревьев – «Чистый лес» - состоится 5 октября. Свободных мест в автобусах, которые доставят участников акции к месту проведения, уже не осталось, однако департамент продолжает принимать заявки.

Тюменцы могут на своём автомобиле приехать на территорию государственного природного заказника регионального значения «Лебяжье», в Тюменском участковом лесничестве, урочище Тюменском в кварталах 29, 41, 42, 43, 44, 57, 58, 59, 74, 75 (9 км Червишевского тракта) на общей площади 20 га.

Участников мероприятия ждёт заряд положительных эмоций, полевая кухня, горячий чай и свежий воздух. Отметим, что на территории заказника действует режим особой охраны, поэтому необходимо соблюдать режим, установленный законодательством. Место встречи и сбора можно уточнить по телефону: 8 (3452) 427-632, начало в 10 утра.

Отметим, что акция «Живи, лес!» в разных регионах России проходит с 2011 года при поддержке и непосредственном участии представителей региональных органов власти, экологически ответственного бизнеса и добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU