2019-10-01T20:52:39+03:00
Здоровье

В Тюменской области подвели итоги VII Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи в РФ

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Здравоохранение»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: департамент здравоохранения Тюменской областиФото: департамент здравоохранения Тюменской области
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Тюменская область в 2019 году стала столицей проведения VII Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи в Российской Федерации. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, неделя стала ярким профилактическим мероприятием, которые проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранения». Он направлен в том числе на раннее выявление и профилактику онкологических заболеваний.

Председатель Международного союза пациентов Ольга Вострикова поблагодарила Медицинский город и Тюменскую область за то, что регион стал столицей европейской акции по раннему выявлению рака головы и шеи.

- Вся Европа в эту неделю открывает кабинеты, где команды, состоящие из специалистов онкологов, отоларингологов, стоматологов принимают здоровое население с целью ранней диагностики новообразований в области головы и шеи. Для нас важен опыт Тюменской области, где этот процесс выстроен через Кабинеты раннего выявления заболеваний, существует система преемственности – пациент не остается брошенным, его сразу же «подхватывает» система здравоохранения, - отметила Ольга Вострикова.

В течение недели в Тюменской области состоялось множество мероприятий, посвящённых раку головы и шеи. Специалисты «Медицинского города» проводили осмотры на предприятиях и в торговых центрах, отоларингологи МСЧ «Нефтяник» вели профилактический приём. Другим важным событием недели стала научно-практическая конференция «Современные аспекты хирургии головы и шеи в Тюменской области», организованная Учебным центром «МСЧ «Нефтяник» под руководством главного оториноларинголога департамента здравоохранения Тюменской области, доктора медицинских наук Дмитрия Щербакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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